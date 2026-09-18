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Как изменился Skoda Kodiaq второго поколения и почему его до сих пор можно купить в России

Автомобильный рынок России за последние годы пережил настолько серьёзную трансформацию, что появление у официального дилера нового кроссовера из Европы уже воспринимается как маленькая сенсация.

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