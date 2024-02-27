Наступательное минирование

ИСДМ «Земледелие». Эффективная система, но, вообще, такой разнобой в оружии, как у нас – это ошибка. Фото: ВикипедияКритикуя российское командование за недостаточное внимание к изоляции района боевых действий, нельзя в то же время не признать, что активные усилия в этом направлении предпринимаются, другое дело, что это, зачастую, инициатива командующих и командиров разных уровней на местах, а не центрального аппарата МО или ГШ.