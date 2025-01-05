Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять по следователям

Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять в следователей холостыми пулями Охране президента Южной Кореи Юн Сок Ёля разрешили стрелять в следователей холостыми пулями в ходе попытки задержания и ареста политика 3 января.
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