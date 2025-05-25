Царьград. Урал Фото: МОО "Народный контроль". Кто и на что имеет право, разобралась полиция.
"Не имет права на нас!": мигранты, продающие 20-летние консервы челябинцам, устроили скандал
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АГ
Александр Гуреев
Валя, это зависит от людей, если они бестолочи. Мне таких не жалко, сами жрут всё подряд, лишь бы что-то сунуть в рот. Мне 64 года, и живой благодаря тому, что не разу не пробовал всякую дрянь. Видел как в Макдональдс очередь стояла, идиоты хотели эту мерзость.
Ответить
1 час.
ninikooo Митусова
Полный пипец! Роспотребнадзор в «доле с диаспорами»?!!
Ответить
1 час.
Виктор Борисов
Диаспора - террористическое бандформирование фашистского толка, состоящее из идейных этнических паразитов, замаскированных под трудовых мигрантов, беженцев и т.п., деятельность которого направлена на ползучую оккупацию, захват сфер жизнедеятельности и грабёж генетически низкоразвитыми кочевыми племёнами цивилизованных народов. Деятельность диаспор управляется извне, базируется на первобытном агрессивном нацизме и тесно переплетена с властными, теневыми и криминальными финансовыми группами, которые работают на разрушение государства. Основные статьи доходов: региональные сети наркоторговли, работорговля, подделка документов, подлог, шантаж, вымогательство, крышевание, торговля оружием и т.п. Как правило, в долгосрочной перспективе руководители и активисты диаспор планируют легализоваться, войти в правящие круги и уйти от уголовного преследования за совершённые ранее преступления. -- Виктор Борисов
Ответить
18 мин.
Свежие комментарии