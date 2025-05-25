"Не имет права на нас!": мигранты, продающие 20-летние консервы челябинцам, устроили скандал

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Валя, это зависит от людей, если они бестолочи. Мне таких не жалко, сами жрут всё подряд, лишь бы что-то сунуть в рот. Мне 64 года, и живой благодаря тому, что не разу не пробовал всякую дрянь. Видел как в Макдональдс очередь стояла, идиоты хотели эту мерзость.
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1 час.
ninikooo Митусова
Полный пипец! Роспотребнадзор в «доле с диаспорами»?!!
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1 час.
Виктор Борисов
Диаспора - террористическое бандформирование фашистского толка, состоящее из идейных этнических паразитов, замаскированных под трудовых мигрантов, беженцев и т.п., деятельность которого направлена на ползучую оккупацию, захват сфер жизнедеятельности и грабёж генетически низкоразвитыми кочевыми племёнами цивилизованных народов. Деятельность диаспор управляется извне, базируется на первобытном агрессивном нацизме и тесно переплетена с властными, теневыми и криминальными финансовыми группами, которые работают на разрушение государства. Основные статьи доходов: региональные сети наркоторговли, работорговля, подделка документов, подлог, шантаж, вымогательство, крышевание, торговля оружием и т.п. Как правило, в долгосрочной перспективе руководители и активисты диаспор планируют легализоваться, войти в правящие круги и уйти от уголовного преследования за совершённые ранее преступления. -- Виктор Борисов
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18 мин.
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