"Не имет права на нас!": мигранты, продающие 20-летние консервы челябинцам, устроили скандал

АГ

Александр Гуреев

Валя, это зависит от людей, если они бестолочи. Мне таких не жалко, сами жрут всё подряд, лишь бы что-то сунуть в рот. Мне 64 года, и живой благодаря тому, что не разу не пробовал всякую дрянь. Видел как в Макдональдс очередь стояла, идиоты хотели эту мерзость.