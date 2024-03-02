HP запустила платную подписку на принтеры: от $7 в месяц за печать 20 страниц

Компания HP ещё в январе озвучила план по созданию сервиса подписки на печать для своих принтеров. Как пишет PCWorld, производитель запустил программу All-In Plan, которая за определённую плату позволяет пользователям распечатывать определённое количество страниц в месяц.
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