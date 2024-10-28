Международный конкурс «Картина мира» принимает заявки от художников Поморья

К участию приглашаются студенты и выпускники художественных образовательных организаций, а также независимые художники в возрасте от 18 до 35 летПроект реализуется совместно с Государственной Третьяковской галереей, Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина при поддержке Академии творческих индустрий «Меганом».