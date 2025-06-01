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В Госдуме отреагировали на ЧП с поездом в Брянской области

В Госдуме отреагировали на ЧП с поездом в Брянской области

Депутат Белик назвал чудовищным преступлением ЧП с поездом в Брянской области Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал чудовищным преступлением против мирных граждан чрезвычайное происшествие (ЧП) с поездом в Брянской области.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Это что? Подготовка украинской стороны к переговорам в Стамбуле 2 июня? А не следует ли на этих переговорах в связи с проведением терактов на территории России (Брянская область, Курская область, другие состоявшиеся и предотвращение теракты) ужесточить условия российской стороны?
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1 д.
Татьяна Кибишева
Только говорить и могут. Дикая беззубость ФСБ, СВР, ССО и Рос гвардии!!!!!
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1 д.
V
Valery
Реация на терракты в России напоминает куриное кудахтанье при атаке коршуна.
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1 д.
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