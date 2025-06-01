В Госдуме отреагировали на ЧП с поездом в Брянской области

НП

Наталья Павлова

Это что? Подготовка украинской стороны к переговорам в Стамбуле 2 июня? А не следует ли на этих переговорах в связи с проведением терактов на территории России (Брянская область, Курская область, другие состоявшиеся и предотвращение теракты) ужесточить условия российской стороны?