Депутат Белик назвал чудовищным преступлением ЧП с поездом в Брянской области Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал чудовищным преступлением против мирных граждан чрезвычайное происшествие (ЧП) с поездом в Брянской области.
В Госдуме отреагировали на ЧП с поездом в Брянской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НП
Наталья Павлова
Это что? Подготовка украинской стороны к переговорам в Стамбуле 2 июня? А не следует ли на этих переговорах в связи с проведением терактов на территории России (Брянская область, Курская область, другие состоявшиеся и предотвращение теракты) ужесточить условия российской стороны?
Ответить
1 д.
Татьяна Кибишева
Только говорить и могут. Дикая беззубость ФСБ, СВР, ССО и Рос гвардии!!!!!
Ответить
1 д.
V
Valery
Реация на терракты в России напоминает куриное кудахтанье при атаке коршуна.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии