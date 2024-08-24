"У мусульман в российских зонах есть все. И даже немного больше."

кто то платит лоббистам за омусульманивание .Ввергнемся в средневековье а англосаксы знают как у бедных бедуинов выкачивать природные богатства системно на научной основе .И рождаемость от отсутствия медицины отрегулируется в сторону уменьшения

леонид рыбаков

естественно . Выбираем то мы ни тех кого хотим к кого нам власть подсовывает .Я например о Ельцине знал еще 84 году что это за мразь работая на севере от свердловчан .И от него думали как избавится и в Москву столкнули на свою голову .А таких ельциных в стране немерено .А страдаем мы *лекторат*