Российские СИЗО: взгляд изнутри. После сегодняшних событий в ИК № 19 написал мне один мой зритель (с которым давно в переписке).
"У мусульман в российских зонах есть все. И даже немного больше."
Комментарии
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леонид рыбаков
кто то платит лоббистам за омусульманивание .Ввергнемся в средневековье а англосаксы знают как у бедных бедуинов выкачивать природные богатства системно на научной основе .И рождаемость от отсутствия медицины отрегулируется в сторону уменьшения
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1 час.
sorsw
Кто-то ведь возглавляет этот кавардак, и на местах тоже?
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1 час.
леонид рыбаков
естественно . Выбираем то мы ни тех кого хотим к кого нам власть подсовывает .Я например о Ельцине знал еще 84 году что это за мразь работая на севере от свердловчан .И от него думали как избавится и в Москву столкнули на свою голову .А таких ельциных в стране немерено .А страдаем мы *лекторат*
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58 мин.
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