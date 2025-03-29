Политика как он...
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Политика как она есть

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Маск: стартап xAI приобрел все акции соцсети X

Маск: стартап xAI приобрел все акции соцсети X

Стартап американского миллиардера Илона Маска xAI, создавший чат-бот Grok, выкупил весь пакет акций социальной сети X (бывший Twitter) стоимостью $45 млрд Об этом сообщил сам Илон Маск в социальной сети X.

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