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Благодарность сотруднице полиции выразили граждане, прибывшие с ЛНР, ДНР и Украины

В Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан поступило благодарственное письмо. В нем выражается благодарность сотруднице Управления по вопросам миграции УМВД России по городу Стерлитамаку.

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