На федеральных автотрассах Урала из-за жары ограничили движение большегрузов

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше +32 ℃) ФКУ «Уралуправтодор» ограничил с 10:00 до 22:00 движение грузового транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, на федеральных трассах Челябинской, Курганской, Свердловской областей.
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