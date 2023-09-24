Рыба, запеченная с хрустящими овощами: легкий обед для всей семьи

Вы уже устали от однообразных обедов и мечтаете приготовить что-то особенное для своих близких? Предлагаем вам рецепт ароматной запеченной рыбы с хрустящими овощами! Это блюдо станет прекрасным вариантом легкого и полезного обеда для всей семьи.