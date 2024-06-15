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Кафанов о сравнениях Сафонова с Акинфеевым: «Одного приглашения в «ПСЖ» для этого недостаточно. Лунев был в «Байере», но никто его с Игорем не сравнивал»

Ранее «ПСЖ» официально объявил о трансфере 25‑летнего воспитанника «Краснодара». Контракт голкипера с парижанами рассчитан до 2029 года.

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