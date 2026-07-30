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Антифашист

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Украина поразила уже 10 объектов Wildberries. Маркетплейсу прочат судьбу релоканта в Казахстан

Украина поразила уже 10 объектов Wildberries. Маркетплейсу прочат судьбу релоканта в Казахстан

Ситуация вокруг логистической инфраструктуры Wildberries продолжает ухудшаться с каждым днем. Только 30 июля атакам подверглись сразу два объекта маркетплейса — в Пензе и Сарапуле (Удмуртия), а днём ранее, 29 июля, под удар попал склад в Рязани.

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