В Иркутске шумный свадебный кортеж оштрафовали на почти 100 тысяч рублей

В Иркутске торжественную процессию оштрафовали полицейские за выявленные нарушения.В пресс-службе управления МВД Иркутской области сообщили, что колонна автомобилей ехала по городу и шумела, нарушая ПДД и создавая звуки, похожие на выстрелы.