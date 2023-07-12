Царьград

5 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    Надо тет-а-тет наладить с курдами. Хотя и мелковато, и не надежно. А вот ехать в Турцию категорически не стоит. Посек...Эрдоган ждёт визи...
  • Серж Южанин
    .Зеленский проясни...
  • Серж Южанин
    .После саммита НАТ...

В Иркутске шумный свадебный кортеж оштрафовали на почти 100 тысяч рублей

В Иркутске шумный свадебный кортеж оштрафовали на почти 100 тысяч рублей

В Иркутске торжественную процессию оштрафовали полицейские за выявленные нарушения.В пресс-службе управления МВД Иркутской области сообщили, что колонна автомобилей ехала по городу и шумела, нарушая ПДД и создавая звуки, похожие на выстрелы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх