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Месси строит бизнес-империю. Аргентинец потратил десятки миллионов на недвижимость

Месси строит бизнес-империю. Аргентинец потратил десятки миллионов на недвижимость

Выгодно вложился.Собственная недвижимость у Месси появилась только в 2009-м году. Тогда Лео забрал первый «Золотой мяч» и потратил шесть миллионов евро на особняк в городке Кастельдефельс, который находится всего в 20 километрах от Барселоны.

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