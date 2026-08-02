Месси строит бизнес-империю. Аргентинец потратил десятки миллионов на недвижимость

Выгодно вложился.Собственная недвижимость у Месси появилась только в 2009-м году. Тогда Лео забрал первый «Золотой мяч» и потратил шесть миллионов евро на особняк в городке Кастельдефельс, который находится всего в 20 километрах от Барселоны.