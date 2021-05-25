Кому нужны ваши станки?! Понадобятся — купим. Как слова Гайдара аукнулись нам спустя годы

Любопытно, однакоПолитикаКому нужны ваши станки?! Понадобятся — купим. Как слова Гайдара аукнулись нам спустя годы Советский патриот Люди моего поколения помнят, что в СССР был самый настоящий культ научно-технического прогресса.Вернуться к статье2411НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭдуард Николаевпока гайдары и чубайсы у руля хорошего ждать не придетсяААндрейпри путине никогда Россия не станет самостоятельной,он до сих пор в зад целует врагов и предателей,разрушителей СССР.весь негатив со стороны запада в адрес России,от сноса памятников и до запрета выступлений спортсменов под флагом страны,начался именно в годы реформ гайдара-чубайса.было разрушено не только станко строение,но и все остальные отрасли вместе с огульными обвинениями в адрес СССР самими этими реформаторами и их приспешниками,один из которых и сам нынешний президент.так что пока кто-нибудь внутри страны официально не признает деятелей 90-х врагами и предателями и не накажет их и приспешников реальными сроками,пока не вернут историческую правду внутри страны,так и будет продолжаться-отсталось и зависимость экономики,травля и унижение спортсменов и ветеранов.ну а путин не для того был назначен президентом,чтоб решать эти вопросы.он для того чтоб те кто наворовал и развалил госпроизводство и собственность в 90-х,безбедно жили и сейчас,Григорий КабохинАндрей, полностью с Вами согласен.SamariumЯ помню и слова Медведева насчет сельского хозяйства...никто не забыт... ничто не забыто...Александр ДементьевНу что, господа кремлеботы, ? Как вам кажется- сможет ли друг человека , одномоментно ограбившего двести миллионов человек и способствовавшего обнищанию страны, быть лидером нации?Александр ДенисовА что мы хотим, если Пу ставленник рыжего беса.Григорий КабохинВсё так и было и всё так и продолжается и будет продолжаться пока у власти Путин и его друзья миллиардеры. Но придёт время и им придётся за всё, что они натворили со страной, ответить по советским законам.Константин ЗаболотныйDe mortuis aut bene, aut nihil -это аксиома ,завещанная людям древними греками.Путин поступил абсолютно в контексте смысла этого выражения,как лицо государственное.Все мы,как впрочем и руководство страны, прекрасно понимают "Кто есть ху.." но не считают необходимым в момент прощания с покойным заявлять: "Покойник был редкая сволочь,перевёртыш и принёс столько бед стране,что его прадед Аркадий Гайдар наверное в гробу прерворачивается от "добрых слов " в адрес собственного правнука.Дмитрий МаркинАркадий Гайдар Егору Гайдару дедом не является.Ингерман Ланскаязато твоя родословная показательна: блядь - сука - уёбищеValeriy ShershkovНе повезло РФ с власть имущими . Необходим основной закон, в котором не будет места таким, как Гайдар, Ельцин, Чубайс, Медведев, Горбачёв и другие, далеко не соответствующие быть лидерами как в политике, так и в экономике. Выборную систему необходимо реконструировать так, чтобы она отражала чаяния трудящихся.AIAlex ImenПри капитализме все определяют деньги с их хозяевами. И чаяниями дирижирует деньги.лариса ищенкоКак меняется смысл сказанного, если не продолжать выражение - "о мертвых либо хорошо, либо ничего"... кроме правды...AIAlex ImenЭто к власти прорвалось прозападное стадо умственных импотентов, не пренебрегающих набиванием карманов. Околпачили легковерное население.Ингерман Ланскаялозунг совков: пусть дерьмо, но своё!!Дмитрий МаркинЭто у тебя дерьмо в голове, вместо мозгов. Зато своё!Ингерман Ланскаяты это своей мамаше-суке, что высрала такого ублюдочного щенка , скажи.HotRSВсе, конечно, так. Только одно замечание. В СССР с производительностью труда были проблемы. И не потому, что работать не хотели, а потому, что механизация работ была никакая. Взять хотя бы земляные работы. Кроме знаменитых петушков другой техники не было. А там, где этот петушок не проедет, копали вручную. Помню еще, на заводе на весь цех была всего одна УШМ, именуемая в народе Болгаркой. Хотя это немного разные устройства. За ней стояла очередь. Правда, это была настоящая УШМ. Еще помню была советская сверлилка. К ней прилагался трансформатор на 36 вольт, весом около 20 кг. Когда в начале 90-х работал в инофирме, был поражен обилием инструмента, облегчающим ручной труд. Тут в параллельной теме студенты в ЮАР делают из мочи кирпичи, а мы все пулю из г.. делаем.Горский ВикторСтрана хреначила, хрен знает что. По делам МИСиС был на 1 Гос. Подшиб. Заводе, Огромная куча на экспорт прекрасного дизайна лезвий для туристических топоров - литьё из очень хорошей стали.. Не выдержал, попросил, мне: "Выбирай!" . Говорю, а чего в таком хреновом виде на экспорт? Мастер: "Да мы предлагали японцам шлифануть, на каждом топоре центов по 12имели б, а они открещиваются, т.к. всё в переплав пойдёт". В другом месте встречал импорт гранённых стаканов в умопомрачительных количествах! Оказалось тоже в бой и на переплав с присадками, для получения высококачественного оптического стекла. А СТАНКИ (токарные)! Покупали те же японцы, выкидывали шпиндель передней бабки, (считали недопустимым эксцентриситет с задней бабкой и меняли двигатель, т.к. вибрация их не устраивала. То есть их интересовал только металл! Когда я начинал деятельность токарем на заводе Красный Пролетарий в 1957 г., то начинали осваивать 1к62а, который котировался на международном рынке, НО(!) исключительно из-за соотношения цена-качество! А как добивались (на станке ДиП-300 выпуска 1938 г.!) какчества! Если моя операция - шкив большой для шпинделя серийного стоил 1,45 руб. (это ещё до деноминации 1961 г.!), то изготовляемый на экспорт 14-16 руб. (из-за количества канавок!). И так почти каждая деталь, т.к. за время операций приходилось многократно произвотить замеры и проверять на вспомогательной оправке на биение. Так что по советским меркам - он был золотым, но стоимость его разбрасывали на станки внутрисоюзного использования, (т.е. на т.н. советский народ), а капиталисты получали великолепный (по нашим меркам!) станок по-дешёвке! Тем более, вероятно с бодуна, Сталин оценил $ в 4 рубля, после деноминации Хрущёв поднял доллар в полтора раза и каждый полученный $ стал приносить в казну ЦЕЛЫЕ - 67 копеек!!! То есть, на своём экспорте, СССР сам себя грабил до 1991 г.!!! Это была саморазрушительная экономика!валерий крыловКак так получилось,что эти завербованные госдепом агенты попали во власть?Игорь ВасилевскийК великому сожалению вывоз по репарациям из Германии станков для пополнения станочного парка, потерянного в годы ВОВ, привел к консервации ситуации с их обновлением. Есть станок, работает - да и ладно. По факту станков не хватало в стране всегда. Любых. И на сегодня, увы, их не хватает. Или денег нет. Вот и покупают всякие дельцы продукцию из Китая. На 1-2 года максимум работы.SKserghei kapustinЧасто бываю на различных предприятиях, вижу только советские станки.Дмитрий МаркинЧто, ланская, понос словесный у тебя? Не удивительно, когда в голове одно дерьмо! :)VBvladimir bedarevПодонок этот Гайдар.Комментировать
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