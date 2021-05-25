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Кому нужны ваши станки?! Понадобятся — купим. Как слова Гайдара аукнулись нам спустя годы

Кому нужны ваши станки?! Понадобятся — купим. Как слова Гайдара аукнулись нам спустя годы

Советский патриот Люди моего поколения помнят, что в СССР был самый настоящий культ научно-технического прогресса.

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Эдуард Николаев
пока гайдары и чубайсы у руля хорошего ждать не придется
Андрей
при путине никогда Россия не станет самостоятельной,он до сих пор в зад целует врагов и предателей,разрушителей СССР.весь негатив со стороны запада в адрес России,от сноса памятников и до запрета выступлений спортсменов под флагом страны,начался именно в годы реформ гайдара-чубайса.было разрушено не только станко строение,но и все остальные отрасли вместе с огульными обвинениями в адрес СССР самими этими реформаторами и их приспешниками,один из которых и сам нынешний президент.так что пока кто-нибудь внутри страны официально не признает деятелей 90-х врагами и предателями и не накажет их и приспешников реальными сроками,пока не вернут историческую правду внутри страны,так и будет продолжаться-отсталось и зависимость экономики,травля и унижение спортсменов и ветеранов.ну а путин не для того был назначен президентом,чтоб решать эти вопросы.он для того чтоб те кто наворовал и развалил госпроизводство и собственность в 90-х,безбедно жили и сейчас,
Григорий Кабохин
Андрей, полностью с Вами согласен.
Samarium
Я помню и слова Медведева насчет сельского хозяйства...никто не забыт... ничто не забыто...
Александр Дементьев
Ну что, господа кремлеботы, ? Как вам кажется- сможет ли друг человека , одномоментно ограбившего двести миллионов человек и способствовавшего обнищанию страны, быть лидером нации?
Александр Денисов
А что мы хотим, если Пу ставленник рыжего беса.
Григорий Кабохин
Всё так и было и всё так и продолжается и будет продолжаться пока у власти Путин и его друзья миллиардеры. Но придёт время и им придётся за всё, что они натворили со страной, ответить по советским законам.
Константин Заболотный
De mortuis aut bene, aut nihil -это аксиома ,завещанная людям древними греками.Путин поступил абсолютно в контексте смысла этого выражения,как лицо государственное.Все мы,как впрочем и руководство страны, прекрасно понимают "Кто есть ху.." но не считают необходимым в момент прощания с покойным заявлять: "Покойник был редкая сволочь,перевёртыш и принёс столько бед стране,что его прадед Аркадий Гайдар наверное в гробу прерворачивается от "добрых слов " в адрес собственного правнука.
Дмитрий Маркин
Аркадий Гайдар Егору Гайдару дедом не является.
Ингерман Ланская
зато твоя родословная показательна: блядь - сука - уёбище
Valeriy Shershkov
Не повезло РФ с власть имущими . Необходим основной закон, в котором не будет места таким, как Гайдар, Ельцин, Чубайс, Медведев, Горбачёв и другие, далеко не соответствующие быть лидерами как в политике, так и в экономике. Выборную систему необходимо реконструировать так, чтобы она отражала чаяния трудящихся.
Alex Imen
При капитализме все определяют деньги с их хозяевами. И чаяниями дирижирует деньги.
лариса ищенко
Как меняется смысл сказанного, если не продолжать выражение - "о мертвых либо хорошо, либо ничего"... кроме правды...
Alex Imen
Это к власти прорвалось прозападное стадо умственных импотентов, не пренебрегающих набиванием карманов. Околпачили легковерное население.
Ингерман Ланская
лозунг совков: пусть дерьмо, но своё!!
Дмитрий Маркин
Это у тебя дерьмо в голове, вместо мозгов. Зато своё!
Ингерман Ланская
ты это своей мамаше-суке, что высрала такого ублюдочного щенка , скажи.
HotRS
Все, конечно, так. Только одно замечание. В СССР с производительностью труда были проблемы. И не потому, что работать не хотели, а потому, что механизация работ была никакая. Взять хотя бы земляные работы. Кроме знаменитых петушков другой техники не было. А там, где этот петушок не проедет, копали вручную. Помню еще, на заводе на весь цех была всего одна УШМ, именуемая в народе Болгаркой. Хотя это немного разные устройства. За ней стояла очередь. Правда, это была настоящая УШМ. Еще помню была советская сверлилка. К ней прилагался трансформатор на 36 вольт, весом около 20 кг. Когда в начале 90-х работал в инофирме, был поражен обилием инструмента, облегчающим ручной труд. Тут в параллельной теме студенты в ЮАР делают из мочи кирпичи, а мы все пулю из г.. делаем.
Горский Виктор
Страна хреначила, хрен знает что. По делам МИСиС был на 1 Гос. Подшиб. Заводе, Огромная куча на экспорт прекрасного дизайна лезвий для туристических топоров - литьё из очень хорошей стали.. Не выдержал, попросил, мне: "Выбирай!" . Говорю, а чего в таком хреновом виде на экспорт? Мастер: "Да мы предлагали японцам шлифануть, на каждом топоре центов по 12имели б, а они открещиваются, т.к. всё в переплав пойдёт". В другом месте встречал импорт гранённых стаканов в умопомрачительных количествах! Оказалось тоже в бой и на переплав с присадками, для получения высококачественного оптического стекла. А СТАНКИ (токарные)! Покупали те же японцы, выкидывали шпиндель передней бабки, (считали недопустимым эксцентриситет с задней бабкой и меняли двигатель, т.к. вибрация их не устраивала. То есть их интересовал только металл! Когда я начинал деятельность токарем на заводе Красный Пролетарий в 1957 г., то начинали осваивать 1к62а, который котировался на международном рынке, НО(!) исключительно из-за соотношения цена-качество! А как добивались (на станке ДиП-300 выпуска 1938 г.!) какчества! Если моя операция - шкив большой для шпинделя серийного стоил 1,45 руб. (это ещё до деноминации 1961 г.!), то изготовляемый на экспорт 14-16 руб. (из-за количества канавок!). И так почти каждая деталь, т.к. за время операций приходилось многократно произвотить замеры и проверять на вспомогательной оправке на биение. Так что по советским меркам - он был золотым, но стоимость его разбрасывали на станки внутрисоюзного использования, (т.е. на т.н. советский народ), а капиталисты получали великолепный (по нашим меркам!) станок по-дешёвке! Тем более, вероятно с бодуна, Сталин оценил $ в 4 рубля, после деноминации Хрущёв поднял доллар в полтора раза и каждый полученный $ стал приносить в казну ЦЕЛЫЕ - 67 копеек!!! То есть, на своём экспорте, СССР сам себя грабил до 1991 г.!!! Это была саморазрушительная экономика!
валерий крылов
Как так получилось,что эти завербованные госдепом агенты попали во власть?
Игорь Василевский
К великому сожалению вывоз по репарациям из Германии станков для пополнения станочного парка, потерянного в годы ВОВ, привел к консервации ситуации с их обновлением. Есть станок, работает - да и ладно. По факту станков не хватало в стране всегда. Любых. И на сегодня, увы, их не хватает. Или денег нет. Вот и покупают всякие дельцы продукцию из Китая. На 1-2 года максимум работы.
serghei kapustin
Часто бываю на различных предприятиях, вижу только советские станки.
Дмитрий Маркин
Что, ланская, понос словесный у тебя? Не удивительно, когда в голове одно дерьмо! :)
vladimir bedarev
Подонок этот Гайдар.

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