Семьям участников СВО из Ростовской области будут компенсировать затраты на оплату ЖКУ

Кто может рассчитывать на компенсации?Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о порядке предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для семей участников СВО.
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