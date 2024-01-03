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Царьград

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  • Александр Сысоев
    Нельзя допустить безнаказанность челябинских преступников, проиграем Челябинск - проиграем Россию! Отступать дальше н..."Как диаспоры пор...
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Семьям участников СВО из Ростовской области будут компенсировать затраты на оплату ЖКУ

Семьям участников СВО из Ростовской области будут компенсировать затраты на оплату ЖКУ

Кто может рассчитывать на компенсации?Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о порядке предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для семей участников СВО.

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