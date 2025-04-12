СМИ узнали, как прошли переговоры Украины и США по минералам

Переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.