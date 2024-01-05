"Путин на протяжении 20 лет скрывал от россиян правду": политолог Сатановский рассказал о главной тайне президента

Александр Рожков

Канешна, какая тайна? Народ выбирал президента для того, чтобы он решал и внутренние проблемы, а не передавал их либералам. А что, разве мы не знаем, что Путин - либерал? Опять мозговеды запустили свои успокоительные объяснялки. Опять "опального" сатановского подключили к управлению мозгами придурковатого электората, которого давно уже отучили мыслить самостоятельно. Опять русские патриоты сатановский, соловьев, кедми и прочие к ним примкнувшие будут сушить мозги обывателю…. Опять его будут на сайтах поддерживать заштатная группа поддержки... Все как всегда....