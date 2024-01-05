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Закон и Порядок

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"Путин на протяжении 20 лет скрывал от россиян правду": политолог Сатановский рассказал о главной тайне президента

"Путин на протяжении 20 лет скрывал от россиян правду": политолог Сатановский рассказал о главной тайне президента

Интересная жизнь с Vera Star Во время прямой линии с президентом РФ, состоявшейся 14 декабря 2023 года, многих поразил тот факт, что на экраны выводились довольно смелые вопросы адресованные Владимиру Путину.

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Комментарии
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Андрей
а что здесь нового? и тайны никакой нет. Это видно всем.
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16 час.
Александр Рожков
Канешна, какая тайна? Народ выбирал президента для того, чтобы он решал и внутренние проблемы, а не передавал их либералам. А что, разве мы не знаем, что Путин - либерал? Опять мозговеды запустили свои успокоительные объяснялки. Опять &quot;опального&quot; сатановского подключили к управлению мозгами придурковатого электората, которого давно уже отучили мыслить самостоятельно. Опять русские патриоты сатановский, соловьев, кедми и прочие к ним примкнувшие будут сушить мозги обывателю…. Опять его будут на сайтах поддерживать заштатная группа поддержки... Все как всегда....
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15 час.

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