Купить жилье на Кубани станет еще сложнее: Сбербанк повысил ставку по ипотеке

Купить жилье на Кубани станет еще сложнее: Сбербанк повысил ставку по ипотекеСбербанк с 10 января 2024 года повысил ставки по базовым программам ипотечного кредитования повышаются на 1,1 процентного пункта.
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