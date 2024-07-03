Клинтон согласна на сговор с Порошенко, чтобы "атаковать" Трампа перед выборами

ТАСС/AP/Matt Rourke Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, согласилась на сговор, чтобы помешать бывшему американскому лидеру Дональду Трампу победить на выборах.
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