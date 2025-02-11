Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог подтвердил тот факт, что оружие, одобренное для поставок бывшим американским лидером Джо Байденом, всё ещё продолжает поступать на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии