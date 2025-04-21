На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке, в вершинном кратере зафиксировано свечение. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Камчатском филиале геофизической службы РАН.