Бобруйчане - победители Чемпионата Европы.

13-15 октября текущего года в городе Каменец (Прускавский лес) Брестская область состоялся Чемпионат Европы по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, а так же реализованы старты Республиканских соревнований по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма.
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