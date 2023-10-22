Бобруйчане - победители Чемпионата Европы.

13-15 октября текущего года в городе Каменец (Прускавский лес) Брестская область состоялся Чемпионат Европы по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, а так же реализованы старты Республиканских соревнований по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма.