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В Грузии на митинге против закона об иноагентах задержали 14 человек

В Грузии на митинге против закона об иноагентах задержали 14 человек

Власти Грузии задержали 14 человек на митинге против закона об иноагентах, сообщила пресс-служба МВД республики, отметив, что во время акции протеста пострадал один полицейский, которому оказана медицинская помощь.

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