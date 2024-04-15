В Грузии на митинге против закона об иноагентах задержали 14 человек

Власти Грузии задержали 14 человек на митинге против закона об иноагентах, сообщила пресс-служба МВД республики, отметив, что во время акции протеста пострадал один полицейский, которому оказана медицинская помощь.
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