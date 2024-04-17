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Суд оставил под стражей еще одного обвиняемого по делу о нападении на «Крокус»

Суд оставил под стражей еще одного обвиняемого по делу о нападении на «Крокус»

Московский городской суд признал законным арест Алишера Касимова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который сдавал квартиру исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», пишет РИА Новости.

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