Митрополит Варсонофий выразил соболезнования в связи со смертью иерея Анатолия Першина

Священник погиб в ДТП Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил соболезнование клирикам и прихожанам храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще, а также родным и близким иерея Анатолия Першина.
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