Аналитик — об изменениях ядерной доктрины: обновится сфера военного планирования

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с RT отметил, что предложенные изменения ядерной доктрины послужат основой для изменений в сфере военного планирования.
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