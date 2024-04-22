Сонька Золотая Ручка: что стало с детьми самой известной русской воровки

Прославленная авантюристка Шейндля-Сура Блювштейн, больше известная под преступной кличкой Сонька «Золотая Ручка», была весьма любвеобильной личностью, несколько раз официально вступавшей в брак и имевшей немалое количество любовников.
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