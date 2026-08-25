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Стали известны хедлайнеры Фандом Феста ВКонтакте

Стали известны хедлайнеры Фандом Феста ВКонтакте

На фестивале «Фандом Фест» «ВКонтакте» выступят южнокорейские группы AHOF и can’t be blue. Гости также встретятся с южнокорейским писателем Кимом Хоеном, китайским автором Нин Ханъи и писательницей Тянься Гуйюань, а также артистами Милошем Биковичем, Анастасией Сиваевой и Вероникой Журавлевой.

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