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Приемный сын генерала ВСУ участвует в пророссийских акциях в Австралии

Приемный сын генерала ВСУ участвует в пророссийских акциях в Австралии

Приемный сын украинского генерала Ивана Сырского, проживающий в Австралии, рассказал о разрыве отношений с отчимом после "Евромайдана".

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