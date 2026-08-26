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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бестемьянова о работе Петросян с Гончаренко: «У Аделии безвыходная ситуация, насколько я понимаю. Это лучшее, что могло с ней произойти»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о начале совместной работы Аделии Петросян с тренером Инной Гончаренко.

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