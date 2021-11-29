В "Щедрый вторник" ваши пожертвования умножаются!

Сегодня, 30 ноября, любое ваше пожертвование Центру «Радуга» на платформе Благо.ру будет удвоено, а если вы подпишетесь на ежемесячные пожертвования, то сумма будет утроена! В два раза больше пользы, в три раза больше смысла! Вы когда-нибудь думали о том, что могли бы пожертвовать в два или даже три раза больше, но просто нет такой возможности? Такая возможность есть прямо сейчас! Любая ваша 1000 рублей превратится в 2000 рублей, а с подпиской на ежемесячные пожертвования это будет уже 3000 рублей! А это значит, что мы сможем помогать нашим подопечным в два и три раза больше! Ведь каждый день наш центр работает только благодаря добровольным пожертвованиям.