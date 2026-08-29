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Аргументы недели

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Euractiv: Бельгия поставила точку в споре о российских активах — «дверь закрыта»

Euractiv: Бельгия поставила точку в споре о российских активах — «дверь закрыта»

Министр обороны Бельгии Тео Франкен жёстко отрезал любую возможность использования замороженных российских активов в интересах Украины.

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Геннадий Бережнов

Долго Бельгия не продержится. А ЕС доволен и миллиардными доходами от наших ЗВР. Корову можно доить долго, а процесс остановить не кому! Когда воруют, то МВД иногда находит и наказывают воров. А в Мире не кому наказать воров типа США и ЕС!