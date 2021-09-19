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В.Левченко: что принесет нам развал экономики США?

В.Левченко: что принесет нам развал экономики США?

На вопросы Максима Калашникова отвечает биржевой аналитик Владимир Левченко. Совместится ли мировой экономический кризис с политическим в РФ? Что будет с Россией, когда Америка, наконец, рухнет? Читать далее: В.

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