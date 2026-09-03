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Payward отложила IPO Kraken до второго квартала 2027 года

Payward отложила IPO Kraken до второго квартала 2027 года

Компания Payward, владеющая криптовалютной биржей Kraken, вновь перенесла планы по выходу на фондовый рынок США.

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