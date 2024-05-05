Для бойцов СВО испекли пасхальные куличи

Их доставят и на передовую, и в тыловые районы В светлый праздник Пасхи для военнослужащих специальной военной операции специалисты материально-технического обеспечения группировки войск «Запад» приготовили несколько десятков тысяч куличей и пасхальных яиц.
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