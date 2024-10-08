Валютные резервы Китая выросли в сентябре

Валютные резервы Китая составили 3,3164 триллиона долларов США на конец сентября, увеличившись на 28,2 миллиарда долларов, или на 0,86 процента, по сравнению с концом августа, показали официальные данные в понедельник.
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