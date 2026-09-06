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Эксперт объяснил, куда обращаться из-за шума от соседей

Эксперт объяснил, куда обращаться из-за шума от соседей

Если нарушение допускают арендаторы, отсутствие сведений о собственнике не мешает подать официальную жалобу Россияне, которым мешают шумные соседи или арендаторы квартиры, могут обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или полицию.

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