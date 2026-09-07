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Царьград

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DPA: На западе Германии нашли пусковые установки у ЛЭП

DPA: На западе Германии нашли пусковые установки у ЛЭП

Правоохранители выясняют обстоятельства опасного инцидента возле высоковольтной линии.В западной части Германии, на территории федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, стражи порядка обнаружили пусковые приспособления в непосредственной близости от высоковольтной линии.

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