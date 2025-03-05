Экс-игрок Радимов назвал футбол "Ростова" лучшим в 19-м туре РПЛ

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Владислав Радимов в эфире "Матч ТВ" заявил, что "Ростов" в матче против московского "Динамо" показал лучшую игру во всем 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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