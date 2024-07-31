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В Феодосии обратили внимание на воняющее бомжами кафе

В Феодосии обратили внимание на воняющее бомжами кафе

Глава города лично обнюхав ситуацию заявил: «Подумаем над решением этой проблемы». У дома номер 91 в районе автобусного вокзала граждане без определенного места жительства облюбовали заброшенное кафе, сделав из него ночлежку.

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