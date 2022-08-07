Рок-группа «Би-2» покинула Россию из-за давления, вызванного антивоенной позицией коллектива

Стало известно о поспешном отъезде группы «Би-2» из России. Творческий коллектив не справился с давлением, которое на него оказывали патриотически настроенные россияне.
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