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В прокуратуре проверят данные о подорожании билетов на поезда из Черноморья

В прокуратуре проверят данные о подорожании билетов на поезда из Черноморья

В ведомстве дадут оценку работе ж/д касс.Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила о начале проверки информации, размещённой в СМИ, касательно повышения стоимости билетов на поезда дальнего следования и их возможного дефицита при отправлении с черноморского побережья.

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