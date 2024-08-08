В прокуратуре проверят данные о подорожании билетов на поезда из Черноморья

В ведомстве дадут оценку работе ж/д касс.Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила о начале проверки информации, размещённой в СМИ, касательно повышения стоимости билетов на поезда дальнего следования и их возможного дефицита при отправлении с черноморского побережья.