Шаг на пути к совершенствованию.

Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОАО ´Белшина´ и учащиеся Бобруйского государственного механико-технологического колледжа продемонстрировали свои теоретические знания и практические навыки в конкурсе ´Лучший по профессии´.