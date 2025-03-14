Шаг на пути к совершенствованию.

Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОАО ´Белшина´ и учащиеся Бобруйского государственного механико-технологического колледжа продемонстрировали свои теоретические знания и практические навыки в конкурсе ´Лучший по профессии´.
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