Лотар Маттеус: «У «Барсы» нет ни евро, но она подписывает Левандовского. Только она так может»

Лотар Маттеус пошутил о «Барселоне», отвечая на вопрос о будущем Джуда Беллингема. – Что вы думаете о Беллингеме? – Скоро он уйти из «Боруссии» – в «Реал» или в клуб из АПЛ, у которого есть денег.