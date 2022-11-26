Лотар Маттеус: «У «Барсы» нет ни евро, но она подписывает Левандовского. Только она так может»

Лотар Маттеус пошутил о «Барселоне», отвечая на вопрос о будущем Джуда Беллингема. – Что вы думаете о Беллингеме? – Скоро он уйти из «Боруссии» – в «Реал» или в клуб из АПЛ, у которого есть денег.
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