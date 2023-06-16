Страна и люди
Эту страну не поб...
Зачем этот мир бе...
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Свежие комментарии
Павел Бойко
Зачем они нам,пускай работают у себя,ах ну да с кого чинуши и полицаи будут дань брать.
Мигранту
Александр Галяутдинов Фетцер
,
Мигранту
Лев Сивохин
Полностью согласен с автором. Проживая в России любой приезжий должен соблюдать наши законы.
Мигранту
Страна и люди
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