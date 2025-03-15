Всего 52 квадрата, а так хорошо! Семья из России показала свой «дом с обложки»

Я случайно наткнулась на этот домик, когда изучала проекты дизайнера Ольги Коркиной. Честно признаюсь: прохладно отношусь к каркасному строительству (неоправданно дорого), но этот небольшой дом в Подмосковье понравился мне своей атмосферой и уютом.