Всего 52 квадрата, а так хорошо! Семья из России показала свой «дом с обложки»

Я случайно наткнулась на этот домик, когда изучала проекты дизайнера Ольги Коркиной. Честно признаюсь: прохладно отношусь к каркасному строительству (неоправданно дорого), но этот небольшой дом в Подмосковье понравился мне своей атмосферой и уютом.
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