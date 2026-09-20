The military-analytical channel "Two Majors" for the first time set the example of the mayor of the capital, Sergei Sobyanin, for the correct wording when reporting on the results of the next raid of the Armed Forces of Ukraine.
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